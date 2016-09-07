"Принцип взаємності": у Кремлі пригрозили США відповісти на розширення антиросійських санкцій

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Можу ще раз повторити, що у санкційних справах головний принцип, з якого ми виходимо, – це принцип взаємності», - наголосив Пєсков.

За його словами, новий перелік санкцій буде проаналізовано.

При цьому Пєсков наголосив, що такі рішення не сприяють розвитку відносин між Росією і США.

«Можна висловити жаль, що зустріч двох президентів, яка відбулася на полях саміту «двадцятки», як і напередодні цієї зустрічі, були обрамлені додатковими кроками щодо розширення санкцій. Це серйозно дисонує з можливою взаємодією в чутливих сферах, про які йшлося на зустрічі двох президентів», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США визначило список російських компаній, на які будуть накладені обмеження через порушення Росією міжнародного законодавства (анексія Криму) та підігрівання конфлікту на сході України.

Список було попередньо розміщено на сайті Федерального регістра США. Офіційне опублікування документа призначено на 7 вересня.

Йдеться про 81 компанію, представлену під 86 найменуваннями. Велика частина з них зареєстрована в Росії і в Криму, чотири компанії — в Індії та Гонконгу.

Більшість компаній вже перебувають під санкціями Мінфіну США. BIS самостійно включив у список 11 найменувань, у тому числі компанії з групи «Ангстрем», «Радіоекспорт», «Пермську науково-виробничу приладобудівну компанію», НВК «Гранат», «Мікран» і «Мікрон».

Мінторг США пояснив внесення цих 11 компаній до списку тим, що вони працюють у «російському збройному секторі або супутніх секторах матеріально-технічного забезпечення». Правовою основою для внесення компаній до списку названо указ 13661 президента США Барака Обами про «кримські» санкції.