На честь Обами вчені назвали паразита - Associated Press

08:43, 09 вересня 2016
Світ
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Американські вчені назвали на честь президента США Барака Обами карликового плоского паразита, що живе у крові тварин.

REUTERS

Згідно дослідженню, опублікованому в науковому журналі Journal of Parasitology, паразит отримав назву Baracktrema obamai, повідомляє Associаted Press.

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За словами вчених, це честь для Обами, а не образа.

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