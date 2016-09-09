На честь Обами вчені назвали паразита - Associated Press
08:43, 09 вересня 2016Світ
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Американські вчені назвали на честь президента США Барака Обами карликового плоского паразита, що живе у крові тварин.
REUTERS
Згідно дослідженню, опублікованому в науковому журналі Journal of Parasitology, паразит отримав назву Baracktrema obamai, повідомляє Associаted Press.
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За словами вчених, це честь для Обами, а не образа.
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