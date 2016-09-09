На Монблані після ночі в кабінках поламаної канатної дороги евакуйовані 33 туристи (відео)

33 людини, які застрягли на канатній дорозі у Франції ввечері 8 вересня, були врятовані. Про це пише Reuters.

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Заплутані кабелі вдалося привести в робочий стан в п'ятницю вранці.

Як повідомлялося, канатну дорогу між двома вершинами заклинило близько 17.30 в четвер. У кабінках на висоті 3000 метрів застрягли 110 осіб. Більшість з них за допомогою вертольотів були врятовані ввечері і вночі. Туристам, яких не встигли вивезти, вертольотами доставили їжу та ковдри. Вони провели ніч над прірвою, а вранці були звільнені.

Канатна дорога, про яку йде мова, з'єднує вершини Егюій-дю-Міді (3842 метри) і Хельбронер (3462 метри).