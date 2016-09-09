Під час свята на Сардинії автомобіль в'їхав у натовп: постраждалі влаштували самосуд (фото)
16:19, 09 вересня 2016Світ
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Чоловік скоїв наїзд на групу людей, які відзначали релігійне свято на острові Сардинія.
При наїзді постраждало понад 30 чоловік / ANSA
Про це повідомляє NewsOne з посиланням на ANSA.
В результаті пригоди, яка сталася в місті Нула, розташованому в околицях Сассарі, постраждали близько 30 осіб.
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За попередньою інформацією, ДТП могло статися через те, що водій транспортного засобу заснув за кермом або втратив свідомість. Не виключається також, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Варто відзначити, що відразу після наїзду горе-водія оточили люди і спробували розібратися з винуватцем події самостійно, до приїзду поліції.
Внаслідок чоловік отримав ножові поранення.
Фото: ANSA
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