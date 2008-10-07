Генсек НАТО: як утримати Іран від розробки ядерної бомби?

Немає впевненості, що світова спільнота зможе утримати Іран від розробки ядерної бомби. Сумнів у можливості примусити Іран припинити ядерні розробки висловив генеральний секретар НАТО Яп де Хооп Схеффер на конференції з питань світової політики у Франції. "Головне завдання - завадити Ірану здобути бомбу", - додав він, зауваживши при цьому, що не впевнений, що вдасться цього добитися, передає Reuters.

Генсек висловив побоювання, що Рада Безпеки ООН також не в змозі перешкодити планам Ірану за допомогою санкцій. Глава альянсу зазначив також, що за цих умов сусідній Ізраїль ніколи не відмовиться від власного ядерного арсеналу.

Уряд Ірану стверджує, що не веде розробок ядерної зброї і має право на "мирний атом". Проте виробництво високозбагаченого урану, яке налагоджує Тегеран, потенційно є складовою військової ядерної програми, і викликає побоювання.

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