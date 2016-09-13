Сьогодні в Нью-Йорку відкриється 71-я сесія Генеральної Асамблеї ООН

На сесії розглянуть 170 пунктів порядку денного. Її головними темами оголошені проблеми розвитку до 2030 року, врегулювання внутрішньо - і міждержавних конфліктів, питання міграції.

Офіційна церемонія відкриття сесії заплановано на 15.00 за місцевим часом (22.00 за Києвом).

Участь у сесії Генасамблеї ООН візьмуть делегації з 193 країн. Головою нової сесії обраний постпред Фіджі Пітер Томсон.

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Делегацію України очолить Президент України Петро Порошенко.

Міністр закордонних справ Павло Климкін повідомив, що в рамках Генасамблеї відбудеться зустріч Порошенка і президента США Барака Обами.

Восьмирічний термін перебування нинішнього Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна на своїй посаді закінчується 31 грудня 2016 року. Відходу Пан Гі Муна будуть передувати вибори нового генерального секретаря.

Поки лідером передвиборної гонки вважається колишній прем'єр Португалії Антоніу Гутерріш.