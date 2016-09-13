У Москві пройде другий міжнародний з'їзд сепаратистів, фінансований Кремлем

Як повідомляє РБК, конференція «Діалог націй. Право народів на самовизначення і будівництво багатополярного світу» скликана громадською організацією «Антиглобалістський рух Росії» (АДР).

На з'їзд приїдуть «борці проти ідеології світового панування і економічної експлуатації», сказано в заяві АДР. В ході форуму може обговорюватися і вироблятися резолюція на підтримку права народів на самовизначення.

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Попередня конференція руху збиралася у вересні 2015 року.

Організатори очікують делегації сепаратистів з Каталонії, Північної Ірландії, Західної Сахари, Шотландії та інших країн. Чимало делегатів, згідно з опублікованим на сайті організації анонсу, приїдуть із США - це прихильники незалежності Гаваїв і Пуерто-Ріко, а також сепаратисти з Каліфорнії та Техасу.

Організатори запросили Техаський націоналістичний рух (TNM) - одну з найбільших сепаратистських організацій в Штатах. Зараз TNM готує референдум про незалежність штату. У 2014 році вони вже брали участь у заходах АДР в Росії, а в 2015 році не змогли потрапити на конференцію. Глава АДР Олександр Іонів розповідав РБК, що влада країн Заходу були здатні перешкодити делегатам виїхати в Москву на попередній форум. В лютому 2015 року ФБР провело обшуки в штаб-квартирі TNM.

На організацію конференції сепаратистів АДР отримав 3,5 млн руб. від Національного благодійного фонду, що розподіляє президентські гранти на розвиток НКО.

Конференція антиглобалістів нагадує радянські програми по пошуку на Заході супротивників істеблішменту, яких записували до себе в союзники, каже голова правління Центру політичних технологій Борис Макаренко. Але якщо раніше шукали союзників серед «зелених» і соціал-демократів, сьогодні - серед маргіналізованих ультраправих і сепаратистів. За словами експерта, в роки холодної війни мала місце ідеологізована боротьба двох систем, зараз ідеологізація багато в чому надумана.