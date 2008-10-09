Ходорковського посадили на 12 діб в карцер

Колишнього главу "Юкосу" Михайла Ходорковського 8 жовтня посадилина 12 діб в карцер Читинського СІЗО. На думку його захисту, покарання засудженому підприємцеві призначене за публікацію письменником Борисом Акуніним його інтерв`ю в російській версії журналу Esquire, повідомляється на сайті Прес-центру адвокатів Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва.

Інтерв`ю було взяте у формі листування, яке, як стверджують адвокати, керівництво СІЗО визнало незаконним. Захист стверджує, що ніяких "незаконних" листів Ходорковський не одержував, а все спілкування велося через адвокатів, що дозволено законом.

Адвокати відзначають, що колишнього главу "Юкоса" посадили в карцер за тиждень до розгляду касаційної скарги на відмову в його умовно-достроковому звільненні. Захист вважає дії адміністрації СІЗО протиправними і обіцяє направити в Слідчий комітет заяву про порушення кримінальної справи. Крім того, в прокуратуру і Мінюст РФ будуть направлені прохання провести перевірку у зв`язку з дискримінаційними діями щодо Ходорковського.

Лента.ру