У Німеччині дівчинка запропонувала мусульманські емодзі

15-річна уродженка Саудівської Аравії, яка живе у Німеччині, запропонувала організації, яка займається розробкою Emoji, новий дизайн. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Представник некомерційної організації "Консорціум Unicode" (The Unicode Consortium) у відповідь повідомив дівчинці, що готовий допомогти їй у складанні офіційного запиту на створення смайликів.

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Пропозиція вже отримала підтримку з боку співзасновника соціального новинного сайту Reddit Алексіса Оганяна, який запустив на порталі обговорення дизайну емодзі.

В інтерв'ю виданню Райуф Альхумеді розповіла, що вирішила придумати новий смайлик під час листування з друзями в соцмережах, коли зрозуміла, що не може знайти графічний символ, який правильно уявляв б її саму.

"Люди хочуть бути визнаними і понятими, особливо у світі технологій, де всюди з'являються емодзі", - сказала вона.

У країнах Європи тривають суперечки про те, чи можна дозволяти сповідують іслам жінкам носіння мусульманських хусток у громадських місцях і на службі.

Як повідомлялося, в серпні поліція Шотландії дозволила жінкам носити хіджаби. Це було зроблено з тим, щоб залучити більше мусульманок на службу в органи правопорядку.

У свою чергу у Франції йшли суперечки про можливості мусульманкам відвідувати пляжі в закритому купальнику-буркіні. У декількох містах влада це заборонили. Але пізніше Державна рада Франції, що виконує функції вищого суду в адміністративних справах, скасував заборону на носіння буркіні, назвавши такий серйозним і незаконним зазіханням на основні свободи, в тому числі на свободу пересування, свободу віросповідання та особисту свободу.