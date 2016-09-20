ЄС вперше зможе ввести санкції за підтримку ІДІЛ та "Аль-Каїди"

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок в Брюсселі, повідомляє Рада ЄС.

"Досі санкції могли бути застосовані тільки до фізичних і юридичних осіб Організацією Об'єднаних Націй та індивідуальними державами-членами ЄС", - пояснили в Раді ЄС.

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Зокрема, ЄС зможе ввести заборону на видачу віз таким особам та заморожувати активи осіб та організацій, які ідентифікуються як такі, які пов'язані з ІДІЛ ("ДАЕШ")/ "Аль-Каїда". До таких фізичних та юридичних осіб належать ті, хто брав участь у плануванні чи здійсненні терористичних актів або допомагав ІДІЛ / "Аль-Каїді" фінансуванням, нафтою чи зброєю, або пройшов у них терористичну підготовку.

Також до таких фізичних та юридичних осіб можуть належати ті, хто займається рекрутством, збуджує чи публічно провокує дії та активність на підтримку цих організацій, або причетні до серйозних порушень прав людини за межами ЄС, включаючно з викраденнями, зґвалтуваннями, сексуальним насильством, примусовим шлюбом і поневоленням людей.

У відповідності до нового законодавства, ЄС також зможете вводити обмежувальні заходи відносно осіб, які подорожують або прагнуть подорожувати як до ЄС, так і за його межами з метою підтримки ІДІЛ / "Аль-Каїда" або з метою тренування. Такі заходи будуть орієнтовані, зокрема, на так званих іноземних бойовиків.

В результаті Євросоюз зможе включити дло списку будь-яку людину, яка відповідає цим критеріям, у тому числі громадян країн ЄС, що підтримують ці організації за межами ЄС, і які потім повернулись. Заборона на поїздки дозволить уникнути в'їзду до будь-якої держави ЄС особи, яка внесена до списку.