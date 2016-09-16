Ліквідовано "міністра інформації" ІДІЛ

Як повідомляє агентство Reuters, про це заявив офіційний представник Пентагону Пітер Кук.

За його словами, аль-Фуйяд був убитий під час авіаудару коаліційних сил в районі Ракки (Сирія) 7 вересня.

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За інформацією Пентагону, аль-Фуйяд курирував виробництво пропагандистських роликів "Ісламської держави", що показують тортури і страти, і був близький до спікера угруповання Абу Мухаммеда аль-Аднані.

На початку вересня міжнародна коаліція, очолювана США, оголосила про ліквідацію прес-секретаря ІДІЛ аль-Аднані в провінції Алеппо.