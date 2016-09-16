Ліквідовано "міністра інформації" ІДІЛ
23:52, 16 вересня 2016Світ
326 0
Пентагон оголосив про знищення так званого міністра інформації і пропаганди терористичної організації "Ісламська держава" Ваїля Аділя Салмана аль-Фуйяда, також відомого як Доктор Ваїль.
REUTERS
Як повідомляє агентство Reuters, про це заявив офіційний представник Пентагону Пітер Кук.
За його словами, аль-Фуйяд був убитий під час авіаудару коаліційних сил в районі Ракки (Сирія) 7 вересня.
Читайте такожУ Bellingcat відповіли пропагандисту Russia Today: показали, звідки взяли супутникові знімки російського "Бука" (відео)
За інформацією Пентагону, аль-Фуйяд курирував виробництво пропагандистських роликів "Ісламської держави", що показують тортури і страти, і був близький до спікера угруповання Абу Мухаммеда аль-Аднані.
На початку вересня міжнародна коаліція, очолювана США, оголосила про ліквідацію прес-секретаря ІДІЛ аль-Аднані в провінції Алеппо.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter