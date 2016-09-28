Росія скидає на Алеппо бункерні бомби та вбиває сім'ї, що ховаються у підвалах - The Times (фото)
Російські літаки скидають на житлові квартали з мирними жителями сирійського Алеппо боєприпаси, призначені для руйнування особливо укріплених воєнних позицій.
Останніми днями російська авіація активно застосовує під час авіаударів по Алеппо бункерні бомби, пише британська газета The Times. Як повідомляє Newsader, фотографії, на яких видно нерозірвані снаряди Betab-500, поширили сирійські повстанці.
Така 500-кілограмова бетонобійна авіаційна бомба здатна пробити броню товщиною до 5,5 метрів і призначена для ураження злітно-посадкових смуг аеродромів та залізобетонних укриттів літаків. При попаданні такого снаряда бетонне покриття руйнується на площі до 50 квадратних метрів. Він скидається з висоти до 1000 метрів.
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Також у ЗМІ з'явилося повідомлення аналітичного видання Foreignpolicy про появу в небі над Алеппо Су-25 на малій висоті, призначених для боротьби з наземними цілями та безпосередньої підтримки сухопутних сил. Зараз вони надають допомогу наземним силам режиму Башара Асада та його союзникам при штурмі повстанських позицій. Напередодні їм вдалося захопити один з районів Алеппо.
Сирійські рятувальники повідомляють, що згадані вище бункерні бомби вбили сім'ї, які ховалися у підвалах. Люди вважали, що знаходяться в надійному укритті.
"Ми знайомі з різними видами боєприпасів, такими як фосфорні і касетні бомби, однак це — щось нове. Ми не чуємо звуку падіння або вибуху, а просто відчуваємо землетрус", — розповів він, пояснивши, що на місці розриву снаряда з'являються "жахливі масові руйнування та вирви на глибину до семи метрів", - розповів медичний працівник Ахмед Саєд.
27 вересня урядові війська захопили один з бунтівних районів Фарафіра поблизу стародавньої фортеці. Наступ супроводжувався численними повітряними ударами.
The Times підкреслює, що деякі з видів бомб такого типу заборонені міжнародним правом до застосування в містах. Серед них — касетні бомби RBK-500, начинені сотнями вражальних елементів, які при вибуху розсіюються по величезній площі, а також залишають нерозірвані елементи — так звані "суббоєприпаси".
Місцеві активісти в Алеппо зробили фотографії, на яких відображені характерні ознаки ударів касетних та інших боєприпасів.
"Розсіюючись по величезній площі, вони залишають після себе нерозірвані суббоєприпаси, які потім продовжують вбивати — особливо дітей — протягом тривалого часу. Саме тому вони заборонені", — пояснив Джастін Бронк, науковий співробітник військово-повітряних сил в Королівському інституті об'єднаних служб.
Раніше в Алеппо було знято скидання запальних фосфорних бомб. Загибель людей настає в цьому випадку в результаті впливу високих температур або вдихання отруйного диму.
"Висока потужність вибуху речовини і наступних ефектів, що викликаються цими боєприпасами, справляє руйнівний вплив на міську забудову. Виникнення побічної шкоди практично неминуче", — прокоментував аналітик Бен Гудлед з компанії Janes/IHS. За його словами, така "зброя використовується проти укріплених цілей і стратегічних позицій". Він вказав, що невибіркову дію такого типу боєприпасів призначена для витіснення повстанців з зайнятих позицій, при цьому вона буде також мати руйнівний ефект для густонаселених районів Алеппо".
Широкомасштабна сухопутна операція в Алеппо, яку почали проасадівські сили 19 вересня після зриву перемир'я, забрала життя 450 осіб, а поранення при цьому отримали понад півтори тисячі мирних городян, заявив представник місцевого відділення "Білих касок".
"Я думаю, що це стратегія "шоку і трепету", спрямована в першу чергу на знищення морального духу опозиціонерів, які тримають оборону в місті, а, крім того, вона покликана змусити цивільне населення погодитися на евакуацію, яка дозволила б підірвати сили оппозиції — сказав Чарльз Лістер, старший співробітник Інституту Близького Сходу. — Це відповідає стратегії облогових воєн, яка добре відома нам. І Росія, і режим Асада раніше успішно практикували її — і в Сирії, і в Грозному".
Як відомо, Англія і Франція звинуватили Росію у військових злочинах в Алеппо, США назвали тактику Росії "варварством". Йенс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, охарактеризував російські удари як "повністю неприйнятні з моральної точки зору і є кричущим порушенням міжнародного права".
Видання зазначає, що стаття 8 Римського статуту 1998 року говорить про заборону на використання запальних і касетних боєприпасів проти цивільних районів в якості зброї, яке викликає невибіркові і "зайві ушкодження або страждання". Порушення цієї норми вважається військовим злочином.
Раніше Радован Караджич, колишній лідер боснійських сербів, був засуджений у березні по 11 звинуваченнях, серед яких фігурувало й невибіркове бомбардування Сараєво.