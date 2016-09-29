США відправлять в Ірак військових для підготовки операції по звільненню Мосула

Про це повідомляє Медуза з посиланням на Reuters.

В Ірак вирушать інструктори і військові радники, які будуть працювати з іракськими силовими структурами і курдськими військовими формуваннями, заявив прем'єр-міністр держави Хайдера Аль-Абаді.

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За словами міністра оборони США Еша Картера, крім участі у підготовці до штурму Мосула американці будуть «захищати і розширювати успіхи іракських силовиків по всій країні».

Зараз в Іраку знаходяться 4565 американських військових в рамках дій міжнародної коаліції. Вони надають армії Іраку, що не впоралася в 2014 році зі стрімким наступом ІД в напрямку Багдада, масштабну підтримку з повітря, займаються інструктажем і працюють радниками. Обама схвалив відправку 560 осіб в Іраку в липні, через три місяці після рішення направити туди близько 200 військовослужбовців