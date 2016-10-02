Поліція на півночі Франції розігнала протестувальників-мігрантів (фото)
Проведення акції було заборонено, що і стало причиною розгону протестувальників.
Французька поліція застосувала сльозогінний газ та водомети для розгону мігрантів і протестантів на півночі Франції, у районі міста Кале, передає РБК з посиланням на місцеві влади. Проведення акції було заборонено, що і стало причиною розгону протестувальників.
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Близько 200 мігрантів і 50 протестувальників зібралися під мостом в знак протесту проти умов життя в сусідньому таборі також відомому як "Джунглі".
Раніше президент Франції Франсуа Олланд обіцяв закрити табір до кінця року.
Поліція почала зіткнення з протестувальниками та відтіснила їх назад до табору, у відповідь вони кидали в поліцейських камінням.
Крім того, за 30 кілометрів від Кале поліцейськимвдалосязупинити 150 осіб, які виїхали з Парижа, щоб приєднатися до протестуючих.
Відзначається, що за останні два роки тисячі мігрантів оселилися в Кале, багато з них намагаються таким чином потрапити до Великобританії.