У Польщі жінки масово виступили проти заборони абортів

Як повідомляє Радіо Свобода, тисячі жінок взяли відгули і в чорному одязі вийшли на вулиці польських міст, щоб висловити протест проти можливого посилення законодавства, яке передбачає, серед іншого, введення кримінальної відповідальності для матерів і лікарів за перервану вагітність.

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Проект закону, проти якого висловилися сотні тисяч громадян, знаходиться на розгляді в парламенті. У той же час законопроект, який передбачав більш ліберальний підхід до проблеми, був відхилений парламентом.

В даний час аборти в Польщі можна в разі загрози життю матері, ушкодження плоду або якщо вагітність наступила в результаті згвалтування або інцесту. За офіційними даними, щорічно в 38-мільйонній Польщі робиться від декількох сотень до 2 тис. абортів, однак, за оцінками експертів, підпільно і за кордоном польки роблять їх від 100 до 200 тис. в рік.

Через "Чорний понеділок" в Польщі закриті частина ресторанів, де більшість персоналу - жінки, а керівники ряду фірм самі дозволили жіночій частині персоналу не виходити на роботу.

Одночасно в ряді міст пройшли і "білі акції", учасники яких виступили за захист життя від моменту зачаття.