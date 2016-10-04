МЗС Росії заявило послу Нідерландів про "незадовільні" результати розслідування катастрофи MH17

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, передає Радіо Свобода.

"У російської сторони зберігаються вагомі підстави сумніватися в об’єктивності, достовірності й неупередженості поданих Спільною слідчою групою висновків", – мовиться в заяві МЗС.

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Серед іншого, заступник міністра закордонних справ Росії Олексій Мешков стверджував послові Нідерландів Реґіні Джонс-Бос про нібито неналежну "якість зібраних доказів" про місце запуску ракети, що збила літак, і про маршрут руху зенітно-ракетної установки "Бук", із якої збили лайнер.

Крім того, Росія закликала "дбайливо вивчити передані недавно … первинні радіолокаційні дані, що є найоб’єктивнішим доказом того, що насправді відбувалося" в момент збиття літака.

Також в МЗС Росії висловили сподівання, що Спільна слідча група "дасть кваліфіковану оцінку фактові незакриття Україною повітряного простору", який, як твердять у Москві, був "однією з основних причин трагедії, що сталася".

Раніше УНІАН повідомляв, що Нідерланди обурені реакцією Росії на результати, які були оприлюднені Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи "Боїнга" рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній", викликали російського посла.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в доповіді міжнародної групи за результатами розслідування катастрофи МН17 немає доказів провини Росії.

Також в МЗС Росії прокоментували звіт Об'єднаної слідчої групи про катастрофі Boeing 777 на Донбасі, назвавши "упередженими" докази про причетність РФ до загибелі рейсу.

Міністерство закордонних справ РФ та Міністерство оборони РФ поставили під сумнів професіоналізм та незалежність результатів розслідування.

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук", ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.

У міжнародну спільну слідчу групу входять представники п’яти країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.