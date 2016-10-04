У Малі через напад на місію ООН загинув миротворець, 8 осіб поранено

Як передає ВВС, про це повідомив прес-секретар місії ООН в Малі Олів'є Сальгадо.

Невідомі бойовики атакували табір миротворців у місті Агуелхок в північному регіоні країни Кидав.

Спочатку миротворців обстріляли з гранатометів. Потім з території табору виїхали дві машини, які наїхали на саморобні міни. В результаті вибуху загинув миротворець з Чаду.

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На початку 2012 року північ Малі опинилася під контролем угруповання, пов'язаного з "Аль-Каїдою". У січні 2013 року в країні почалася антитерористична операція, в якій взяли участь Франція, США і Британія.

У квітні того ж року в країні почала роботу миротворча місія ООН - MINUSMA.

Антитерористичні сили досягли певних успіхів, проте північ країни як і раніше піддається нападам бойовиків.