"Цьому потрібно покласти край": Трамп розкритикував Росію за її дії у Сирії
Кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив у вівторок, що Росія розірвала угоду з Америкою про перемир'я в Сирії і проявляє неповагу до американських лідерів.
Про це повідомляє Reuters.
"Росія розірвала цю угоду, і стріляє, бомбить і таке інше", - сказав Трамп на передвиборному мітингу в Арізоні.
"Цьому потрібно покласти край, і покласти край швидко".
Вашингтон оголосив напередодні, що призупиняє переговори з Москвою про сирійське врегулювання в знак протесту проти того, що прийняв за невиконання зобов'язань в рамках вересневого угоди. Розрив ховає надії на дипломатичні спроби зупинити п'ятирічну громадянську війну, що забрала сотні тисяч життів і залишила без даху над головою 11 мільйонів чоловік.
США та інші західні країни звинувачують Москву і Дамаск у військових злочинах і свідомих авіаударах по мирних жителях, лікарням і гуманітарних конвою, що диктуються прагненням зломити волю чверті мільйона обложених в Алеппо. Росія і Сирія кажуть, що мітять тільки в бойовиків.
Головний суперник Трампа на виборах 8 листопада, кандидат від демократів Хілларі Клінтон звинувачує його в зайвих симпатіях до Росії, чиє керівництво вона нещадно критикує.
Читайте такожФінішна пряма передвиборної кампанії: Клінтон випереджає Трампа на 5% - опитування СNN
Трамп хвалив президента Володимира Путіна як більш твердого лідера в порівнянні з американським президентом Бараком Обамою і публічно просив Москву (пізніше назвавши цей заклик сарказмом) поритися в електронній пошті Клінтон періоду її роботи на чолі Держдепартаменту.
Трамп відмахнувся від критики, повідомивши, що ніколи не зустрічався з Путіним. У вівторок він сказав, що російський лідер "не поважає" ні Обаму, ні Клінтон.