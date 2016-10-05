"Цьому потрібно покласти край": Трамп розкритикував Росію за її дії у Сирії

Про це повідомляє Reuters.

"Росія розірвала цю угоду, і стріляє, бомбить і таке інше", - сказав Трамп на передвиборному мітингу в Арізоні.

"Цьому потрібно покласти край, і покласти край швидко".

Вашингтон оголосив напередодні, що призупиняє переговори з Москвою про сирійське врегулювання в знак протесту проти того, що прийняв за невиконання зобов'язань в рамках вересневого угоди. Розрив ховає надії на дипломатичні спроби зупинити п'ятирічну громадянську війну, що забрала сотні тисяч життів і залишила без даху над головою 11 мільйонів чоловік.

США та інші західні країни звинувачують Москву і Дамаск у військових злочинах і свідомих авіаударах по мирних жителях, лікарням і гуманітарних конвою, що диктуються прагненням зломити волю чверті мільйона обложених в Алеппо. Росія і Сирія кажуть, що мітять тільки в бойовиків.

Головний суперник Трампа на виборах 8 листопада, кандидат від демократів Хілларі Клінтон звинувачує його в зайвих симпатіях до Росії, чиє керівництво вона нещадно критикує.

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Трамп хвалив президента Володимира Путіна як більш твердого лідера в порівнянні з американським президентом Бараком Обамою і публічно просив Москву (пізніше назвавши цей заклик сарказмом) поритися в електронній пошті Клінтон періоду її роботи на чолі Держдепартаменту.

Трамп відмахнувся від критики, повідомивши, що ніколи не зустрічався з Путіним. У вівторок він сказав, що російський лідер "не поважає" ні Обаму, ні Клінтон.