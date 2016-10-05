У Польщі не заборонятимуть аборти

Член консервативного уряду Польщі заявив у середу, що після масових маніфестацій жінок "повної заборони абортів не буде". Про це повідомляє Associated Press.

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Міністр науки і освіти країни Ярослав Говін зазначив, що масові протести жінок "змусили їх задуматися і навчитися смирення".

Як відомо, у Польщі 3 жовтня було оголошено так званий "Чорний понеділок" - загальнонаціональну акцію протесту проти спроб повністю заборонити в країні аборти.

Тисячі жінок взяли відгули і в чорному одязі вийшли на вулиці польських міст, щоб висловити протест проти можливого посилення законодавства, яке передбачає, серед іншого, введення кримінальної відповідальності для матерів і лікарів за перервану вагітність.

Проект закону, проти якого висловилися сотні тисяч громадян, знаходиться на розгляді в парламенті. У той же час законопроект, який передбачав більш ліберальний підхід до проблеми, був відхилений парламентом.

Зараз аборти в Польщі можливі в разі загрози життю матері, ушкодження плоду або якщо вагітність наступила в результаті згвалтування або інцесту. За офіційними даними, щорічно в 38-мільйонній Польщі робиться від декількох сотень до 2 тис. абортів, однак, за оцінками експертів, підпільно і за кордоном польки роблять їх від 100 до 200 тис. на рік.

Через "Чорний понеділок" в Польщі були закриті частина ресторанів, де більшість обслуговуючого персоналу - жінки, а керівники ряду фірм самі дозволили жіночій частині персоналу не виходити на роботу. Одночасно в ряді міст пройшли і "білі акції", учасники яких виступили за захист життя від моменту зачаття.