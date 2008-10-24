Європа прагне уніфікувати аеропортові збори

Європарламент висловився за уніфікацію правил аеропортових зборів найбільших аеропортів Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схвалених на засіданні Європарламенту у Страсбурзі рекомендаціях до другого читання доповіді щодо директиви ЄС.

Депутати, зокрема, пропонують встановити спільні правила формування аеропортових зборів для аеропортів, чий річний пасажиропотік становить понад 5 млн. осіб, на відміну від пропозицій Єврокомісії, яка пропонувала встановити спільні правила для аеропортів з пасажиропотоком від 1 млн. осіб.

Водночас депутати вважають, що, незалежно від кількості пасажирів, положення директиви повинні застосовуватися до найбільших аеропортів кожної країни-члена ЄС.

Європарламент висловився за те, щоб будь-які різниці в аеропортових зборах базувалися на прозорих та об’єктивних критеріях, при цьому питанням відстеження формування зборів має займатися спеціальна незалежна національна наглядова установа.

Загалом передбачається, що під дію директиви потраплять 69 основних аеропортів Європи. Водночас, на час набуття директивою чинності в 2010 році, вважається, що загальна кількість аеропортів, що підпадатимуть під дію директиви, сягне 77.