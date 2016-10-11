Активісти обклеїли центр Москви плакатами з викраденим кримським татарином (відео)
11:21, 11 жовтня 2016Світ
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У Москві, неподалік від Кремля, активісти вивісили плакати з фотографією зниклого у травні кримськотатарського правозахисника Ервіна Ібрагімова.
Поблизу Кремля активісти повісили плакати з фото зниклого кримського татарина / Фото УНІАН
Таким чином активісти намагаються привернути увагу міжнародної спільноти до викрадень та вбивств кримських татар в Криму. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інформаційної політики України.
Читайте такожМЗС: Заборона Меджлісу є фактично забороною кримськотатарського народуТакож відомство розмістило на YouTube відповідний відеоролик щодо викрадень людей на тимчасово окупованому півострові.
Як повідомляв УНІАН, Ібрагімов зник у тимчасово окупованому Криму у травні цього року. Його автомобіль знайшли залишеним посеред дороги.
Ібрагімов - колишній депутат Бахчисарайської міськради, член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар.
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