Активісти обклеїли центр Москви плакатами з викраденим кримським татарином (відео)

Таким чином активісти намагаються привернути увагу міжнародної спільноти до викрадень та вбивств кримських татар в Криму. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інформаційної політики України.

Читайте такожМЗС: Заборона Меджлісу є фактично забороною кримськотатарського народуТакож відомство розмістило на YouTube відповідний відеоролик щодо викрадень людей на тимчасово окупованому півострові.

Як повідомляв УНІАН, Ібрагімов зник у тимчасово окупованому Криму у травні цього року. Його автомобіль знайшли залишеним посеред дороги.

Ібрагімов - колишній депутат Бахчисарайської міськради, член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар.