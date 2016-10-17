У МЗС Канади розповіли про план НАТО щодо стримування агресії Росії

Про це в інтерв’ю Diplomat & International Canada заявив міністр закордонних справ Канади Стефан Діон.

За його словами, країни-члени НАТО намагаються таким чином уникнути ескалації конфлікту. Канада також дотримується такої ж стратегії, як і НАТО, стосовно стримування РФ.

«Це не моя стратегія, а НАТО та наших союзників. Усі роблять так, окрім Канади у минулому – втім, тепер і ми теж. Всі члени НАТО намагаються забезпечити стримування Росії, поведінку якої вважають неприйнятною, однак в той же час шукають міцного діалогу для стримування ескалації», - пояснив Діон.

При цьому, чиновник підкреслив, що Каанада попри засудження агресії Росії все ж намагається вести діалог в тих питаннях, які можуть допомогти у покращенні глобальної безпеки.

Читайте також "Стоп Путін": У центрі Афін пройшла акція проти російської агресії в Україні«Канада була однозначною у своєму засудженні останніх актів агресії Росії, але ми думаємо і про питання, де діалог може принести поліпшення для нас, для України і для глобальної безпеки. Стримування і діалог - наш підхід як один з чотирьох рамок Об'єднаних Націй, і це наш двосторонній підхід. Важливо, що союзники єдині проти Російської агресії щодо України», - сказав глава МЗС Канади.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Федеративної республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив Росію у підживленні конфлікту на сході України.

"Хто з вас міг уявити собі, що на початку XXI століття європейська країна втратить частину своєї території всупереч міжнародному праву, що ця частина стане результатом анексії з боку іншої держави? Що питання війни і миру в українському конфлікті повернеться на порядок денний нашого континенту Європи? Хто міг уявити собі це? Що стосується анексії Криму і підживлення Росією конфлікту на сході України, ми відреагували на них в Євросоюзі і на рівні НАТО. І зробили це рішуче", - заявив Штайнмаєр. При цьому він зазначив, що Німеччина у ці непрості часи прийняла головування в ОБСЄ.