Сьогодні відбудуться вирішальні теледебати Клінтон і Трампа

Трансляцію на всю країну будуть вести з університету Невади, який розташований у Лас-Вегасі.

Букмекери, яким дозволили приймати ставки на переможця лише в інтернеті, заявили, що серед азартних гравців лідирує Клінтон.

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Погоджуються з ними і соціологи. Зокрема, у недавньому опитуванні телеканалу NBC та газети Wall Street Journal, 48% респондентів віддали свої голоси екс-держсекретаря США, тоді як мільярдера Трампа підтримали 37% респондентів.

Ведучим зустрічі буде журналіст телекомпанії Fox News Кріс Уоллес, який раніше говорив, що колишні його колеги виявилися надто легкими для кандидатів.

Як повідомляє Politico, перші дебати між Клінтон і Трампом дивилася рекордна кількість глядачів - 84 мільйони, другі - 66,5 мільйонів.

За оцінками порталу 270towin, який публікує інтерактивну карту виборів, на даний момент держсекретар і колишня перша леді може розраховувати на голоси 256 виборників, і для перемоги їй не вистачає всього лише 14 виборників. За цими даними, Трамп має всього 157 виборників, а ще 125 – зі "спірних" штатів, яким є, зокрема, і Невада.