Клінтон заявила, що за кібератаками на США стоїть Росія

Про це заявила кандидат у президенти США Хілларі Клінтон під час третіх передвиборних дебатів, передає Дождь.

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"Я думаю, що це безпрецедентна ситуація. Ніколи інша держава не намагався втрутитися у наші вибори, — сказала вона. — 17 розвідслужб, цивільних і військових, всі вони уклали, що всі ці шпигунські атаки, кібератаки йдуть з самого високого рівня Кремля, і вони призначені для того, щоб вплинути на наші вибори. Я вважаю, що це дуже тривожно".

Її опонент, кандидат від республіканців Дональд Трамп, зазначив, що Клінтон "поняття не має", хто стоїть за атаками.