Клінтон заявила, що за кібератаками на США стоїть Росія
05:51, 20 жовтня 2016Світ
775 0
17 розвідслужб в США прийшли до висновку, що за кібератаками на США стоїть Росія.
REUTERS
Про це заявила кандидат у президенти США Хілларі Клінтон під час третіх передвиборних дебатів, передає Дождь.
Читайте також"Путін грає довгу важку гру": Клінтон вважає президента РФ причетним до кібератак на установи США
"Я думаю, що це безпрецедентна ситуація. Ніколи інша держава не намагався втрутитися у наші вибори, — сказала вона. — 17 розвідслужб, цивільних і військових, всі вони уклали, що всі ці шпигунські атаки, кібератаки йдуть з самого високого рівня Кремля, і вони призначені для того, щоб вплинути на наші вибори. Я вважаю, що це дуже тривожно".
Її опонент, кандидат від республіканців Дональд Трамп, зазначив, що Клінтон "поняття не має", хто стоїть за атаками.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter