Казкові герої, танці та вогняні шоу: у Данії розпочався "фестиваль тролів" (відео)

Веселому настрою не завадили навіть холод, похмуре небо та дощі, йдеться у сюжеті ТСН.

Фестиваль тролів, насамперед, це суміш різноманітних вистав, танців, вогняних та світлових шоу.

Місцеві кажуть, що жартами та посмішками вони хочуть задобрити химерних потвор, аби ті потім цілий рік не дошкуляли своїми витівками.