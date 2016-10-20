Казкові герої, танці та вогняні шоу: у Данії розпочався "фестиваль тролів" (відео)
13:45, 20 жовтня 2016Світ
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У невеличкому данському містечку Нествіді стартував фестиваль казкових героїв. На вулиці вийшли сотні "тролів" та інших потворних істот зі скандинавської міфології.
Казкові герої, танці та вогняні шоу: Фестиваль тролів розпочався у Данії
Веселому настрою не завадили навіть холод, похмуре небо та дощі, йдеться у сюжеті ТСН.
Фестиваль тролів, насамперед, це суміш різноманітних вистав, танців, вогняних та світлових шоу.
Місцеві кажуть, що жартами та посмішками вони хочуть задобрити химерних потвор, аби ті потім цілий рік не дошкуляли своїми витівками.
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