У США за підпал матраца заарештували "людину з половиною голови"
21:54, 20 жовтня 2016Світ
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У Маямі був затриманий Карлос Родрігес, відомий в інтернеті як «людина з половиною голови» і «людина без мозку», за підозрою в підпалі і замаху на вбивство.
За даними поліції, чоловік підпалив матрац в своїх апартаментах / Miami-Dade County Corrections
Про це повідомляє СNN.
Повідомляється, що дане прізвисько Родрігес отримав у зв'язку з травмою голови, отриманої при їзді в стані наркотичного сп'яніння, через яку у нього деформувався череп і були видалені лобові частки мозку.
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За інформацією поліції, чоловік підпалив матрац в своїх апартаментах, в яких крім нього знаходилися ще дві людини.
Раніше чоловік уже притягувався до відповідальності за сутенерство.
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