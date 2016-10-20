У США за підпал матраца заарештували "людину з половиною голови"

21:54, 20 жовтня 2016
Світ
1815 0

У Маямі був затриманий Карлос Родрігес, відомий в інтернеті як «людина з половиною голови» і «людина без мозку», за підозрою в підпалі і замаху на вбивство.

Майамі-Дейд Виправних Установ Округу

Про це повідомляє СNN.

Повідомляється, що дане прізвисько Родрігес отримав у зв'язку з травмою голови, отриманої при їзді в стані наркотичного сп'яніння, через яку у нього деформувався череп і були видалені лобові частки мозку.

Читайте такожАрешт росіянина в Чехії пов'язали з розслідуванням злому соцмережі LinkedIn

За інформацією поліції, чоловік підпалив матрац в своїх апартаментах, в яких крім нього знаходилися ще дві людини.

Раніше чоловік уже притягувався до відповідальності за сутенерство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter