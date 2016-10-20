У США за підпал матраца заарештували "людину з половиною голови"

Про це повідомляє СNN.

Повідомляється, що дане прізвисько Родрігес отримав у зв'язку з травмою голови, отриманої при їзді в стані наркотичного сп'яніння, через яку у нього деформувався череп і були видалені лобові частки мозку.

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За інформацією поліції, чоловік підпалив матрац в своїх апартаментах, в яких крім нього знаходилися ще дві людини.

Раніше чоловік уже притягувався до відповідальності за сутенерство.