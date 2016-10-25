У Пакистані терористи вчинили напад на поліцейський коледж, є загиблі
Двоє людей загинули, 51 постраждала при атаці на поліцейську академію в місті Кветта на південному заході Пакистану.
Про це повідомляє Дождь з посиланням на видання Dawn.
Напад стався приблизно о 1:00 за місцевим часом, коли п'ятеро терористів увірвалися на територію гуртожитку поліцейської академії, в якому на той момент перебувало понад 200 курсантів.
Читайте такожАтака смертника на суд у Пакистані: 11 загиблих, десятки поранених (фото)
На місці захоплення сталися щонайменше три вибухи, повідомлялося, що терористи, озброєні автоматами Калашникова і гранатами.
В результаті перестрілки загинули двоє поліцейських. Серед постраждалих троє перебувають у критичному стані.
У свою чергу Бі-Бі-Сі пише, що в результаті нападу, за попередніми даними, в ході бою загинули щонайменше 20 людей, більше 100 отримали поранення.
Повідомляється, що кілька нападників було вбито, їх кількість, як і раніше, не уточнюється.
Поки жодне з угрупувань бойовиків у Пакистані не взяло на себе відповідальність за цей напад.