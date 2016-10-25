У Пакистані терористи вчинили напад на поліцейський коледж, є загиблі

Про це повідомляє Дождь з посиланням на видання Dawn.

Напад стався приблизно о 1:00 за місцевим часом, коли п'ятеро терористів увірвалися на територію гуртожитку поліцейської академії, в якому на той момент перебувало понад 200 курсантів.

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На місці захоплення сталися щонайменше три вибухи, повідомлялося, що терористи, озброєні автоматами Калашникова і гранатами.

В результаті перестрілки загинули двоє поліцейських. Серед постраждалих троє перебувають у критичному стані.

У свою чергу Бі-Бі-Сі пише, що в результаті нападу, за попередніми даними, в ході бою загинули щонайменше 20 людей, більше 100 отримали поранення.

Повідомляється, що кілька нападників було вбито, їх кількість, як і раніше, не уточнюється.

Поки жодне з угрупувань бойовиків у Пакистані не взяло на себе відповідальність за цей напад.