У США офіційно розпочалися президентські вибори. Перші виборчі дільниці відкрилися в невеликих містечках штату Нью-Гемпшир - Діксвілл-Нотч і Хартс-Локейшн, передає ІТАР-ТАСС.

Аналітики прогнозували, що в Нью-Гемпширі переможе Барак ОБАМА, і не помилилися - за підсумками найпершого голосування на президентських виборах, яке пройшло в місті Діксвілл-Нотч, переміг саме кандидат від Демократичної партії, повідомляє Reuters. Проте під час виборів у 2004 році перемогу в Діксвілл-Нотч здобув республіканець Джордж БУШ.

Як зазначає NEWSru, згідно з традицією, що існує з 1948 року, жителі цих містечок - у цілому 115 чоловік - мають можливість проголосувати раніше за всіх у країні: відразу ж після півночі за місцевим часом (07:00 за київським часом).