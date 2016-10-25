У ЄС можуть впровадити обов'язкову перевірку демократії

У Європарламенті у вівторок, 25 жовтня, висловили занепокоєння погіршенням стану демократії у Польщі, Угорщині та інших європейських країнах. У зв'язку з цим Європарламент запропонував запровадити у всіх країнах-членах ЄС регулярні перевірки щодо дотримання базових цінностей Євросоюзу, повідомляє DW.

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Парламентарі пропонують ухвалити "Пакт ЄС про демократію, верховенство права та базові права". Згідно з документом, незалежна група експертів повинна буде перевіряти стан дотримання прав людини та принципів демократії в усіх країнах аналогічно до того, як нині проводяться перевірки економічної стабільності. Окрім того, пропонується передбачити в цьому документі можливі санкції у випадку невідповідності дій уряду країни цінностям ЄС.

Пропозицію розкритикували політики правого спектру та євроскептики. За їхніми словами ця ідея є "ще однією спробою урізати права вільних народів". Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, у свою чергу, стримано наголосив, що відповідний механізм вже передбачено нормами ЄС, однак він дозволяє проводити перевірки лише в порядку винятку. Вперше таку перевірку було проведено щодо Польщі, де було обмежено вплив конституційного суду та посилено контроль за державними ЗМІ.

Європарламент також звернув увагу на закриття найбільшої опозиційної газети в Угорщині та скупку численних незалежних медіа олігархами, близькими до уряду країни.