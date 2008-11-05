Вибори в США сприяли зростанню біржових індексів

У день виборів президента США американські фондові ринки значно зросли, повідомляє AFP 4 листопада.

Dow Jones зміцнився на 303,14 пункта (3,25 відсотка) і досяг 9622,97 пункта, "високотехнологічний" Nasdaq додав 52,69 пункта (3,05 відсотка) і досяг 1779,02 пункта. Індекс широкого ринку Standard&Poor`s 500 додав 38,67 пункта (4 відсотки) і перевищив позначку в тисячу пунктів (1004,97 пункту), нижче якої він опустився 7 жовтня.

Більшість аналітиків вважають, що впродовж попередніх кількох місяців передвиборна кампанія, що розгорталася на тлі фінансової кризи, чинила додаткову дестабілізуючу дію на американські біржі. Тепер будь-який результат виборів означатиме закінчення періоду невизначеності, що приведе до позитивної динаміки на ринках.

Ціни на нафту також зросли. Грудневі ф`ючерси на нафту марки Light Crude на Нью-Йоркській товарній біржі зросли на 6,62 долара і склали 70,53 долара за баррель.

Лента.ру