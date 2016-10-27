Третина німців вважає можливою війну Заходу з Росією, однак більшість цього не боїться – опитування

Про це повідомляє DW.com.

При цьому 64 відсотки не бояться війни з Росією. Такі результати опитування, проведеного дослідницьким інститутом Forsa на замовлення німецького тижневика "Stern" і опублікованого в середу, 26 жовтня.

Після анексії українського півострова Крим та початку російської військової операції в Сирії думка німців про відносини Росії та Заходу значно погіршилася, пише інформагенція Reuters. Так, лише шість відсотків опитаних вважають актуальний стан відносин між Росією та ЄС добрим. 41 відсоток опитаних назвали відносини поганими, 51 відсоток - не дуже добрими.

Читайте такожБілий дім анонсував візит Обами до Німеччини, обговорить з Меркель Сирію і Україну

При цьому 84 відсотки респондентів підтримують курс німецької канцлерки Анґели Меркель на продовження діалогу з Володимиром Путіним. 14 відсотків опитаних вважають, що переговори з Путіним не мають сенсу.

Опитування Forsa було проведене 20-21 жовтня. Опитали 1001 респондента.