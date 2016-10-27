У РФ показали проект балістичної ракети "Сатана 2", експерти кажуть - фальшивка

«У відповідності з постановою уряду РФ «ПРО державне оборонне замовлення на 2010 рік і плановий період 2012-2013 років» АТ «ГРЦ Макєєва» доручено приступити до розробки ОКР «Сармат», — йдеться в повідомленні на сайті російського центру.

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Згідно з повідомленням, державний контракт щодо виготовлення «Сармат» було підписано в червні 2011 року.

«Перспективний ракетний комплекс стратегічного призначення (РКСП) «Сармат» створюється з метою гарантованого і ефективного виконання завдань ядерного стримування стратегічними силами Росії», — пояснили в ракетному центрі.

Як повідомляє РБК, ВВС приводить коментар старшого наукового співробітника британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Ігоря Сутягіна, який він дав The Daily Telegraph.

Він висловив сумнів у тому, що опублікована центром імені Макєєва графічна інформація про «Сатану 2» є достовірною.

«Виглядає як фальшивка. Деталі конструкції некоректні. Я сумніваюся, що справжня ракета вже існує в металі», — заявив в інтерв'ю Сутягін.