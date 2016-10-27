Путін побажав собі благополучно вийти на пенсію

Президент РФ Володимир Путін на щорічному дискусійному клубі "Валдай" розповів про свої плани на пенсію.

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"Шановний модератор (сесії) побажав мені благополучно вийти на пенсію, я теж цього собі бажаю. Коли прийде час, це буде дуже правильно, потрібно зробити", — цитують Путіна "РИА Новости".

"Поки я ще не на пенсії, чинний керівник великої держави, я повинен бути стриманим, не виявляти у своїх висловах надмірну агресивність. Я, власне кажучи, і не думаю, що це мій стиль", - стверджує Володимир Путін.