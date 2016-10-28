Клінтон має намір зробити Байдена держсекретарем - ЗМІ
09:29, 28 жовтня 2016Світ
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У разі перемоги на виборах Хілларі Клінтон може запропонувати посаду держсекретаря Джо Байдену, який зараз займає пост віце-президента.
Віце-президент США Джо Байден / УНІАН
Про це видання Politico дізналося від джерела, пише Українська правда.
За його словами, 73-річний Байден знаходиться вгорі списку претендентів на цю посаду, складеного командою Клінтон.
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Джерело зазначає, що штаб Клінтон зараз працює над тим, як переконати Байдена зайняти пост держсекретаря.
Клінтон і Байден балотувалися на пост президента США в 2008 році, але тоді обидва програли Бараку Обамі. Також Байден думав над тим, щоб балотуватися і в цьому році.
Видання пише, що штаб Клінтон не прокоментував цю інформацію, незважаючи на неодноразові прохання.
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