У Махачкалі 364 людини госпіталізовані через отруєння питною водою

Про це повідомив директор департаменту громадського здоров'я та комунікацій МОЗ Олег Салагай, передають РИА Новости.

«В даний час у лікарнях Махачкали знаходяться 364 людини з ознаками гострої кишкової інфекції, з них 265 – діти. Хворим надається вся необхідна медична допомога, загрози їх життю немає. Необхідно відзначити, що кількість поступаючих в стаціонар знижується, що свідчить про зменшення активності епідемічного процесу», – сказав він.

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Салагай додав, що 175 осіб вже виписані у зв'язку з поліпшенням самопочуття.

Медики організували 355 лікарсько-сестринських бригад та оглянули понад 78 тисяч людей під час подворового обходу для виявлення хворих.

В регіоні працюють інфекціоністи та епідеміологи з федеральних центрів. Мешканцям надали можливість додаткової вакцинації проти гепатиту А, черевного тифу і фагірування проти дизентерії у разі необхідності.

За словами старшого помічника керівника СУСК РФ по республіці Расула Темірбекова, попередньо, причиною отруєння могла стати забруднена питна вода, яка подається в будинки жителів міста по водопровідних лініях.