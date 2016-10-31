Побачив "знакову подію": Путін доручив розробити закон про російську націю
21:39, 31 жовтня 2016Світ
2162 1
Президент Росії Володимир Путін схвалив ідею створення закону "про російську націю", а також проведення "року єдності російської нації".
Володимир Путін, президент РФ / REUTERS
Про це повідомляє «Газета.Ru».
Путін відніс до речей, які "точно потрібно реалізовувати", пропозицію про створення закону "про російську націю".
Читайте такожУ Сенаті США зажадали від ФБР оприлюднити інформацію про зв'язки Трампа з Росією
За словами президента РФ, для цього необхідно переробити стратегію державної національної політики.
Також Путін схвалив проведення в Росії "року єдності російської нації".
"Рік єдності російської нації" став би "знаковою консолідуючою подією, яка б торкнулася практично кожного етносу, кожного народу, який живе в Росії", - цитує Путіна РИА Новости.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter