Побачив "знакову подію": Путін доручив розробити закон про російську націю

Про це повідомляє «Газета.Ru».

Путін відніс до речей, які "точно потрібно реалізовувати", пропозицію про створення закону "про російську націю".

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За словами президента РФ, для цього необхідно переробити стратегію державної національної політики.

Також Путін схвалив проведення в Росії "року єдності російської нації".

"Рік єдності російської нації" став би "знаковою консолідуючою подією, яка б торкнулася практично кожного етносу, кожного народу, який живе в Росії", - цитує Путіна РИА Новости.