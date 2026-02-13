Найтоповіший смартфон Xiaomi поступився iPhone 17 Pro за якістю фото

Очікується, що пристрій надійде в продаж в Європі вже в березні.

Флагманський телефон Xiaomi 17 Ultra виявився одним з найбільш наворочених камерофонів на ринку, хоча не зміг зайняти лідируючу позицію в рейтингу якості зйомки. Незважаючи на потужне залізо, модель поступилася конкурентам в тестах лабораторії DxOMark.

Xiaomi 17 Ultra набрав 166 балів і посів шосте місце в загальному рейтингу. Він поступився Apple iPhone 17 Pro, який розташувався на четвертій сходинці з 168 балами, а також значно відстав від лідера – Huawei Pura 70 Ultra з 175 балами. Крім того, апарату не вдалося отримати найвищу оцінку в жодній категорії.

Головні претензії тестувальників стосувалися відео та групових портретів – на них не всі люди виявляються у фокусі. Причина криється в малій глибині різкості основної 50-Мп камери з 1-дюймовим сенсором; змінна діафрагма могла б виправити ситуацію, але виробник відмовився від цієї функції

Також згадується, що автоматична експозиція і баланс білого іноді змінюються від кадру до кадру, а автофокус не завжди забезпечує плавні переходи, через що зображення може виглядати злегка "ривковим".

Незважаючи на це, в більшості сценаріїв камера все одно демонструє високий рівень. Знімки відрізняються хорошою деталізацією і низьким рівнем шуму, кольори виглядають природно, а ефект боке в портретному режимі вийшов переконливим.

Окремої похвали заслуговує 200-Мп перископічна телефотокамера з безперервним зумом – діапазон від 75 до 100 мм і великий сенсор забезпечують чудову якість фотографій на далеких фокусних відстанях.

Очікується, що Xiaomi 17 Ultra надійде в продаж в Європі в березні. Разом з ним з'явиться базовий Xiaomi 17, а ось моделі Xiaomi 17 Pro і Xiaomi 17 Pro Max залишаться ексклюзивами для Китаю.

Нагадаємо, наприкінці січня Xiaomi представила новий середньобюджетний смартфон Redmi Turbo 5 Max з рекордним акумулятором 9000 мАг і дизайном у стилі iPhone 17.

