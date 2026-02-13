Україна передає виробникам Patriot дані про атаки Росії, - BI

Українська армія передає дані про удари Росії для модернізації ракет-перехоплювачів Patriot.

Україна передає виробникам американських перехоплювачів Patriot інформацію про атаки Росії, щоб удосконалити їхні ракети PAC-3. Росія комбінує балістичні та крилаті ракети, змінюючи траєкторії та використовуючи "хибні" запуски, щоб заплутати українську протиповітряну оборону.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтервʼю Business Insider. Він охарактеризував ці дії як "гонка технологій": Україна та Росія намагаються здобути вирішальну перевагу як на полі бою, так і поза ним.

Українські батареї MIM-104 Patriot залишаються найефективнішим захистом від російських балістичних ракет, однак їхньої кількості все ще недостатньо, а кожен перехоплювач PAC-3 коштує 3,7 мільйона доларів.

Lockheed Martin, виробник PAC-3, не коментує роботу з іноземними військовими, але підтвердив, що прискорює модернізацію своїх перехоплювачів і нарощує виробництво для протидії новим загрозам. США та європейські партнери надали Україні значну допомогу, зокрема через ініціативу НАТО "Перелік пріоритетних вимог України" (PURL), яка дозволяє союзникам постачати озброєння з арсеналів США.

За словами Чернєва, Росія також використовує безпілотники та "пусті" ракети для виснаження українських батарей, а системи з кінцевою маневреністю, як "Іскандер" та "Кинжал", ускладнюють перехоплення. Українські чиновники наголошують, що системи ППО та ракети-перехоплювачі залишаються найважливішим обладнанням, яке Київ потребує від Заходу для захисту від російських атак.

Результатом обміну розвідданими та модернізації PAC-3 має стати підвищення ефективності перехоплювачів, здатних протидіяти комбінованим атакам Росії та забезпечити надійний захист української території.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина планує відправити до України додаткові ракети-перехоплювачі PAC-3, які використовуються в зенітно-ракетних комплексах Patriot.

Водночас, міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що загалом країни-учасниці Контактної групи у форматі "Рамштайн" анонсували загальну допомогу Києву на суму 38 мільярдів доларів.

