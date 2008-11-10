Медведєв поїде до Ніцци звіряти годинники

На саміті Росія-ЄС обговорюватиметься пропозиція Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про створення нової «архітектури європейської безпеки».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це постійний представник Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ сьогодні повідомив під час відео-прес-конференції Брюссель-Москва.

«Це буде одним із основних елементів дискусії в Ніцці», - сказав В.ЧИЖОВ.

Він нагадав, що з такою ініціативою виступив Д.МЕДВЕДЄВ.

Окрім цього, дипломат додав, що сторони планують обговорити питання глобальної економічної ситуації й таким чином «звірити годинники» перед засіданням G-20 у Вашингтоні.

«Це дасть можливість не просто звірити годинники з нашими європейськими партнерами, але й намітити елементи для координації дій», - сказав він.

Також В.ЧИЖОВ повідомив, що на саміті Росія-ЄС обговорюватимуться двосторонні відносини РФ із країнами Євросоюзу та низка питань, що стосуються міжнародних відносин.

Як відомо, саміт Росія-ЄС відбудеться 14 листопада в Ніцці.

15 листопада у Вашингтоні відбудеться саміт лідерів 20 найбільш економічно розвинених держав (G20) із метою визначити шляхи подолання фінансової та економічної кризи, а також із метою попередження таких криз у майбутньому.