Обама на рік продовжив санкції проти Ірану

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Білого дому, передає РБК.

Мова йде про пакет заходів, введених 14 листопада 1979 року. Указ про введення санкцій тоді був підписаний у зв'язку з «особливою надзвичайною загрозою для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США, створеною ситуацією в Ірані».

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На думку Обами, відносини Вашингтона з Тегераном «поки не нормалізовані», і процес реалізації угод, досягнутих у січні 1981 року, все ще триває.

У 1979 році в Ірані відбулася Ісламська революція, після чого понад 50 американських дипломатів потрапили у полон. Після цього США заморозили всі іранські авуари і золоті запаси в своїх банках. Через два роки, в січні 1981 року, лідери США і Ірану, підписали так звані алжирські домовленості. Передбачається, що Вашингтон зніме торгові санкції проти Ірану і не буде втручатися у справи держави.

Ці обмеження не входять в список заходів, які були скасовані Обамою в жовтні 2015 року.