Міноборони РФ заявило про поранення двох військових поблизу Алеппо – ЗМІ

В Міноборони РФ повідомили про легкы поранення двох російських військовослужбовців Центру примирення при обстрілі гуманітарного коридору в районі західноъ ділянки дороги Кастелло, передає ТАСС.

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За інформацією видання, інцидент стався вдень у п'ятницю. Гуманітарний коридор у районі західної ділянки дороги Кастелло (Алеппо), відкритий для виходу збройних формувань зі зброєю, був обстріляний зі східної частини міста (підконтрольної повстанцям проти Асада - УНІАН).

"Обстріл вівся газовими балонами з реактивних установок кустарного виробництва "Пекельний вогонь" і мінометів", - стверджують у військовому відомстві.

"Поранені військовослужбовці були оперативно евакуйовані в безпечний район міста, де їм надана необхідна медична допомога. Загрози їхньому життю немає, - зазначили в Міноборони РФ. - Також від гуманітарного коридору в районі дороги Кастелло евакуйовано близько 50 представників російських, західних і арабських ЗМІ".

Нагадаємо, 3 листопада ЗМІ повідомили про те, що помічник депутата Держдуми Михайла Дегтярьова (ЛДПР) загинув у Сирії, воюючи серед російських найманців.

Як повідомляв УНІАН, за даними телеканалу Sky News, в бойових діях в Сирії загинули 500-600 російських найманців. Група російських найманців розповіла, що вони були завербовані надзвичайно засекреченою приватною військової компанією "Вагнер" і відправлені в Сирію на борту російських військово-транспортних літаків. Вони повідомили, що за суму, еквівалентну 3 тис. фунтів стерлінгів на місяць, вони були відправлені до місця бойових протистоянь і перестрілок з повстанськими групами, в тому числі з "Ісламською державою".