Серед загиблих у Сирії російських найманців опинився помічник депутата Держдуми - Reuters

За даними Reuters, Сергій Морозов, якому було 38 років, був поранений в березні 2016 року недалеко від Пальміри і помер по дорозі в лікарню, пише Слон.

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Дегтярьов сказав Reuters, що Морозов був його другом, і підтвердив, що той загинув у бою біля Пальміри.

Як додає агентство, Морозов був посмертно нагороджений орденом Мужності, фотографію нагороди бачив кореспондент видання.

Також Reuters знайшло орден Мужності, який передали родині ще одного громадянина Росії Максима Колганова, який, за даними агентства, загинув в лютому в Алеппо.

Reuters зазначає, що обидва брали участь в російській операції в Сирії за наймом приватної військової компанії.

Джерела Reuters сказали, що Колганов і Морозов до того, як відправитися в Сирію, воювали на Україні в одному підрозділі, яким командувала людина з позивним Вагнер. Він, за деякою інформацією, потім створив ПВК.

Як повідомляв УНІАН, за даними телеканалу Sky News, в бойових діях в Сирії загинули 500-600 російських найманців.

Група російських найманців розповіла, що вони були завербовані надзвичайно засекреченою приватною військової компанією "Вагнер" і відправлені в Сирію на борту російських військово-транспортних літаків. Вони повідомили, що за суму, еквівалентну 3 тис. фунтів стерлінгів на місяць, вони були відправлені до місць бойових протистоянь і перестрілок з повстанськими групами, в тому числі з "Ісламської державою".