Американська розвідка попередила про загрозу терактів у трьох штатах – CBS

Про ризик терористичних атак Аль-Каїди попередили місцеву владу Нью-Йорка, Техасу і Вірджинії, ймовірні місця нападів не згадувалися. Про це з посиланням на власні джерела в спецслужбах повідомив американський канал CBS News.

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"ФБР у співпраці з колегами на місцях і на федеральному рівні обмінюєтьсярозвідінформацією у щоденному режимі і продовжить співпрацювати з правоохоронними органами, виявляючи і попереджаючи будь-які можливі загрози громадській безпеці", - сказав співрозмовник каналу.

Раніше цього тижня поліцейських попередили про те, що виборчі дільниці можуть стати "привабливою метою" для терористів-одинаків.