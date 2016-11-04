"Історичний екскурс" від Жириновського: поляки – нечисть, розпад СРСР – смута (відео)

Лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський вважає поляків і католиків "нечистю", а також, що в 1991 році в РФ запанувала "смута", як і після смерті царя Івана Грозного. Відеозапис виступу Жириновського в Facebook опублікував "Дождь".

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"... з заходу прийшли католики, поляки і всяка інша нечисть. Смута запанувала після смерті спадкоємців великого Івана Грозного, перед яким тремтіла вся Європа. Користуючись смертю Івана Грозного і відсутністю спадкоємців, вони вирішили захопити нашу країну..." - заявив Жириновський.

"І 91 рік – знову смута. І ми з вами вже прямі учасники країни в той важкий 1991 рік. І сьогодні на Близькому сході знову смута і тільки ми там граємо праведну роль", - стверджує він.

Нагадаємо, у вересні Жириновський після отримання ордена з рук Путіна заспівав господарю "Боже, Царя храни".