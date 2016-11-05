Сутички із силовиками в індійському Кашмірі: поранено щонайменше 30 осіб

В Індійському місті Кашмір щонайменше 30 осіб дістали поранення під час сутичок між урядовими силами і учасниками похоронної процесії, передає "Радіо Свобода».

Поліція і солдати завадили ході людей, які несли тіло хлопчика-підлітка, сім’я якого стверджує, що він помер від тортур в поліції в Шрінагарі, головному місті в Кашмірі.

За словами очевидців, сотні молодих людей кидали каміння в солдатів, в той час як інша група людей обрала інший маршрут для похоронної процесії.

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Урядові сили застосували заряд дробу, попереджувальні постріли і сльозогінний газ, побоюючись, що процесія може перерости у мітинг проти індійського правління в регіоні, зазначив офіцер поліції, який повідомив це на умовах анонімності.

Вбивство популярного командира повстанців в липні викликало протести, під час яких 90 цивільних загинули і тисячі дістали поранення.

Довідка УНІАН, Кашмір був розділений між Індією і Пакистаном з моменту здобуття незалежності від британського правління в 1947 році. Обидві країни стверджують, що вони претендують на всю територію регіону.