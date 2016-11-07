Ассанжа допитають в посольстві Еквадору в Лондоні у справі про домагання

"Еквадор задовольнив клопотання з боку Швеції на надання юридичної допомоги, допит проводитиметься еквадорським прокурором", - йдеться в комюніке, поширеним прокуратурою Швеції, передає ZN.ua.

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На процедурі допиту буде також присутній заступник шведського прокурора.

Інтерпол видав ордер на арешт Ассанжа 1 грудня 2010 року, і він був оголошений у міжнародний розшук. Він звинувачується Швецією у зґвалтуванні в місті Енчепінг, двох випадках сексуального домагання і "незаконному примусі", в чому Ассанжа звинувачують дві жінки. Усе це нібито було скоєно протягом двох днів у серпні, коли Ассандж перебував у Швеції з робочим візитом.

Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Великобританії з 2012 року. Він попросив політичного притулку, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, яка в свою чергу може видати його США.