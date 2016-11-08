Російська авіаносна група готує удар по Алеппо в найближчу добу - ЗМІ

Про це пише Газета.Ru з посиланням на джерело в Міноборони Росії.

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При цьому наголошується, що атака з використанням крилатих ракет «Калібр» і палубної авіації буде здійснена по бойовикам "на дальніх підступах до міста, а не по житлових кварталах".

"Основне завдання авіаносної групи — разом з кораблями Чорноморського флоту Росії, стратегічною і дальньою авіацією, а також літаками з авіабази Хмеймім завдати ракетно-авіаційних ударів по бандформуваннях, що прагнуть прорватися в Алеппо на дальніх підступах", — стверджує співрозмовник.

З яких саме кораблів буде застосовано зброю, співрозмовник не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада російська корабельна авіаносна ударна група на чолі з ракетним крейсером "Петро Великий" прибула в Середземне море.