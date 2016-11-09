Клінтон вирішила виступити з промовою після поразки на виборах

Про це повідомляє видання «Daily mail».

Зазначається, що Клінтон виступатиме недалеко від того місця, де вона планувала вечірку з приводу ночі виборів

Клінтон буде говорити лише 30 хвилин – до того часу, коли відкриється Нью-Йоркська фондова біржа, де спостерігається обвал після новини про перемогу Трампа.

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Як повідомляв УНІАН, Хілларі Клінтон вирішила не виступати в своїй штаб-квартирі напередодні увечері.

Нагадаємо, за попередніми даними, на виборах президента США переміг кандидат від Республіканської партії Трамп.