Клінтон вирішила виступити з промовою після поразки на виборах
16:31, 09 листопада 2016Світ
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Екс-кандидат в президенти США Хілларі Клінтон після поразки на виборах вирішила виступити перед журналістами з готелю в Нью-Йорку о 10.30 за місцевим часом (17:30 за Києвом).
Хілларі Клінтон / REUTERS
Про це повідомляє видання «Daily mail».
Зазначається, що Клінтон виступатиме недалеко від того місця, де вона планувала вечірку з приводу ночі виборів
Клінтон буде говорити лише 30 хвилин – до того часу, коли відкриється Нью-Йоркська фондова біржа, де спостерігається обвал після новини про перемогу Трампа.
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Як повідомляв УНІАН, Хілларі Клінтон вирішила не виступати в своїй штаб-квартирі напередодні увечері.
Нагадаємо, за попередніми даними, на виборах президента США переміг кандидат від Республіканської партії Трамп.
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