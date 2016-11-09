Ватикан і РПЦ привітали Трампа

Держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін привітав Трампа в ефірі "Радіо Ватикану" і припустив, що його правління "може бути дійсно плідною", передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Ми молимося, щоб Господь висвітлив йому шлях і підтримав його на службі країні. Думаю, що насправді нам всім потрібно працювати, щоб змінити ситуацію в світі", - заявив Паролін.

Кардинал вважає, що тепер треба дивитися, як буде діяти Трамп в ролі президента: "Зазвичай кажуть, що одна справа бути кандидатом, а інше - президентом, нести відповідальність".

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При цьому раніше глава Римської католицької церкви Папа Франциск висловив сумнів у тому, що Трамп - християнин, через його передвиборні заклики побудувати стіну на кордоні з Мексикою.

У свою чергу, глава РПЦ патріарх Кирило побажав Трампу "міцності сил, допомоги Божої та успіхів у майбутньому високому і відповідальному служінні".

"Вибір, зроблений американським народом, свідчить про високу довіру до вас з боку людей, що зв'язують з вами надії на розвиток країни, на зміни у сферах внутрішньої політики і міжнародних відносин. За багато років активної діяльності ви придбали багатий досвід, який допоможе вам у вирішенні питань, що стосуються організації життя держави і суспільства, співпраці з іншими країнами", - йдеться у привітанні глави РПЦ Трампу.