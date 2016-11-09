Як світові лідери відреагували на перемогу Трампа: ЗМІ показали їхні привітання в одному відео

Одні політики висловлюють повне задоволення перемогою республіканця, інші очікують певних труднощів у відносинах із новою американською адміністрацією, йдеться в описі до відео на сайті Радіо Свобода.

Читайте також"Це боляче": Клінтон розчарована результатами виборів, але закликала прихильників визнати перемогу ТрампаЯк повідомляв УНІАН, перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.

У США вже обговорюють можливість того, що колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч або сенатор Боб Коркер може стати держсекретарем, а молодший сенатор від штату Алабама Джеф Сешнс - міністром оборони.